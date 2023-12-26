Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на новий законопроєкт щодо мобілізації. Він зауважив, що жодних подань Генштаб та ЗСУ до Кабміну чи Верховної Ради не робили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного в ефірі телемарафону.

Про законопроєкт щодо мобілізації

"Перше з чого я хотів би почати, то це про формулювання самого питання. Жодних там подань, будь-яких законопроектів ЗСУ або Генштаб не робили на Кабінет міністрів і не можуть робити", - заявив Залужний.

Головком пояснив, що Збройні сили України та Генеральний штаб позбавлені такої ініціативи.

"Разом з тим ЗСУ працювали безпосередньо із суб'єктом законодавчої ініціативи Міністерства оборони, який формує державну політику в області оборони. Відповідно й у складі робочих груп працювали й наші фахівці, які у цій роботі слідкували перш за все за тим, щоб не порушувалися механізми, які застосовуються у військовому управлінні, безпосередньо бойовими діями. Щоб на законодавчому рівні не було прийнято тих чи інших моментів, які могли б завадити діяльності військового командування", - пояснив Залужний.

Він зазначив, що в такій робочій групі здійснювалася робота, а Міноборони, як допускає головком, вже подавало ці законодавчі ініціативи безпосередньо до Кабміну.

Про потреби ЗСУ

"Ми, як Збройні сили України, формуємо запити на боєприпаси, на озброєння, техніки, людей. Ми проводимо формування запитів на ресурс. В тому числі і здійснюємо планування на наступний рік. І вже показуємо орієнтовні цифри, які нам необхідні будуть для виконання завдань у наступному році. Всі ці пропозиції ми подаємо до Міноборони, де вже далі вирішують яким чином ці потреби забезпечити", - акцентував Залужний.

Головком акцентував, що позиція Генштабу дуже проста: необхідні снаряди, зброя та люди.

Про визначення придатності до служби

Залужний заявив, що придатність до служби вирішує військово-лікарська комісія, а не інвалідність.

"Я вважаю, що на сьогодні оперування ступенем інвалідності 1 групи, 2 групи зараз не є актуальним. Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатна людина до військової служби або не придатна", - вважає головком.

Головнокомандувач виступає за те, щоб залишити два поняття - це придатний до військової служби або не придатний. Тобто, на його думку, треба позбавитися такого поняття, як обмежено придатний.

"І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід 2 групи, або інвалід 3 групи", - сказав Залужний.

Про відстрочку

Головнокомандувач наголосив, що ЗСУ і йому особисто необхідно, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання.

"Те хто яку буде мати відстрочку чи не матиме, кого будуть призивати - на сьогодні, я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний орган виконавчої влади який може це визначити. Ще раз повторюся, що мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя, щоб продовжувати введення бойових дій", - підсумував Залужний.



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