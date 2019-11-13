Законопроект про ринок землі істотно змінять до другого читання, - нардеп

Фото: Микола Сольський (РБК-Україна)

Нардеп Сольський погоджується, що в законопроекті є дискусійні норми

Законопроект про ринок землі (№ 2178-10) у разі прийняття в першому читанні буде істотно змінений до другого читання. Про це заявив глава парламентського комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в поточному законопроекті є дискусійні норми.

"Основна норма пов'язана з тим, що іноземці не зможуть брати участь у купівлі землі. Тільки за умови затвердження такого рішення на референдумі. Саме ці поправки будуть внесені, і підтримуються значною частиною комітету. А коли ми говоримо про обмеження і по країні, і по областям , і по ОТГ, я прошу звернути увагу, що ці питання будуть ще не раз обговорюватися між першим і другим читанням ", - заявив Сольський.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, в свою чергу, заявив, що гарантує внесення поправок.

"Публічно ми готові під стенограму підтвердити це твердження президента про те, що ми проведемо референдум щодо участі іноземців. На зараз немає технічної можливості це внести в сам закон. Але між першим і другим читанням ми точно це зробимо. Публічно я своїм мандатом можу це гарантувати ", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія спростував відсутність голосів у фракції "Слуги народу" за відкриття ринку землі в першому читанні. За його словами, всього 8 нардепів від СН зайняли позицію проти ринку землі.

РБК-Україна також писало, що президент України Володимир Зеленський вранці 13 листопада збирав фракцію "Слуги народу" через питання ринку землі.