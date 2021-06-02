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Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом

Автор: Юлия Струк

В новом законопроекте №5596 о регулировании оборота конопли использование каннабиса не в медицинских целях не разрешат. Национальная полиция сможет отслеживать путь препарата от производства до пациента.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Закон предусматривает дерегуляцию оборота промышленной конопли и оборот лекарственной конопли по лицензиям с государственным контролем.

Документ разрешает научные исследования каннабиса; приобретение лекарств на основе каннабиса будет происходить исключительно по рецепту врача.

В проекте прописана прослеживаемость производства путем ведения публичного электронного реестра и маркировки продукции. Лицензированием деятельности по обороту лекарственной конопли будет заниматься Гослекслужба, подчиненная Министерству здравоохранения.

Согласно законопроекту, каннабидиол больше не будет входить в перечень наркотических средств, психотропных веществ.

Глава комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий отметил, что речь идет исключительно о легализации медицинского каннабиса.

"Мы 100% не разрешим этим законом применение каннабиса не для медицинских целей. Национальная полиция сможет отслеживать путь препарата от производства до пациента. Лекарства не будут отпускаться без электронного рецепта", - отметил нардеп.

Соавтор законопроекта Александр Санченко акцентировал, что отпуск лекарств, изготовленных на основе лекарственной конопли, будет осуществляться только по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями по электронному рецепту. Их невозможно будет приобрести по собственному желанию.

"Более 2 млн пациентов до сих пор остаются без законного доступа к лекарствам на основе каннабиса. Это заставляет идти на черный рынок. Сотни миллионов гривен недополучает государственный бюджет из-за отсутствия правового поля", - сказал парламентарий.

Другой соавтор проекта Марьян Заблоцкий добавил, что сейчас в Украине более полусотни медицинских препаратов, которые являются наркотическими, но необходимыми для тяжелобольных пациентов. Так же многие нуждаются в лекарствах с вытяжкой каннабиса, однако пока такие медикаменты находятся под запретом.

По его словам, законопроект фиксирует на законодательном уровне, что экстракты каннабиса могут использоваться в лекарствах - исключительно в зарегистрированных, которые продаются только по рецептам.

"Также разрешается выращивание каннабиса в медицинских целях в Украине - исключительно под лицензионными условиями, в закрытых помещениях и только для медицинских препаратов. Мы действительно решаем только вопрос лекарств. Вопрос рекреационного использования каннабиса в этом законе закрыт", - сказал нардеп.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" сказано, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.

В начале апреля Кабинет министров разрешил некоторые препараты на основе каннабиса.

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