Законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать после нормандской встречи

Законопроект "Об особом статусе Донбасса" начнут разрабатывать в Верховной раде после встречи в нормандском формате. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после закрытия заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, пока нет проекта закона "Об особом статусе Донбасса".

"Нет никакого законопроекта. Нет и проекта законопроекта. Я думаю, что никакого законопроекта не будет до того, как непосредственная встреча в нормандском формате состоится. Если там будут какие-то договоренности заключены, после того, мы будем при этом говорить о разработке какого-либо законопроекта", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что разработка закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от переговоров в нормандском формате. Действующий закон был введен в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года.

Кроме того, по последним данным опроса Центра Разумкова, большинство граждан - 56%, - выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). А на поддержку особого статуса высказалось 26% опрошенных.

Добавим, что Владимир Зеленский отметил, что в Украине не может быть референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса. По его словам, по этому поводу могут быть договоренности. При этом Зеленский отмечал на то время, что вопрос референдума в нормандском процессе не будет обсуждаться.