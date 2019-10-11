Большинство украинцев против "особого статуса" Донбасса в Конституции

Фото: митинг под Офисом Зеленского против формулы Штайнмайера (РБК-Украина)

Граждане соглашаются на некоторые компромиссы, но не на все

Большинство граждан (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), поддерживают - 26% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года.

По данным опроса, еще менее популярной является идея введения в Украине федеративного устройства (63% ее не поддерживают, поддерживают - 17%).

Также в основном отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 59%, поддерживают - 18%), отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 59%, поддерживают - 19%), предоставления русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 56%, поддерживают - 29,5%), отказ от перспективы членства в НАТО и закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают - 25%)

Около половины (47%) против налаживания торгово-экономических, финансовых контактов с ОРДЛО (поддерживают - 36%). Вместе с тем, относительное большинство (44%) не поддерживают идею прекращения финансирования территорий (выплату пенсий, зарплат и т. д.) (поддерживают - 33%).

Спорным является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством ОРДЛО - доля тех, кто поддерживает эту идею (41,5%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (39%).

razumkov.org.ua

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев поддерживают дипломатические меры для урегулирования вопроса оккупированного Донбасса.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (60%) не смогли оценить инициативу мирного урегулирования на Донбассе, известную как "формула Штайнмайера". При этом 23% высказались против "формулы Штайнмайера", 18% - поддержали ее.