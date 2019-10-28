От переговоров в нормандском формате будет зависеть закон по Донбассу, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Нынешний закон завершает действовать в конце этого года

Разработка закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от переговоров в нормандском формате. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

Разумков добавил, что в конце этого года завершается действие нынешнего закона о статусе Донбасса - он истекает 31 декабря 2019 года.

"Да, действительно, закон заканчивается в конце года и нам надо будет новый законопроект вносить, а после этого принимать. Я думаю, очень многое будет зависеть от нормандских переговоров и от этого будем двигаться", - сказал Разумков.

Отметим, что действующий на сегодня закон был введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года.

Напомним, по последним данным опроса Центра Разумкова, большинство граждан - 56%, - выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). А на поддержку особого статуса высказалось 26% опрошенных.

Добавим, что в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине не может быть референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса. По его словам, по этому поводу могут быть договоренности. При этом Зеленский отмечал на то время, что вопрос референдума в Нормандском процессе не будет обсуждаться.

Закон по Донбассу есть обязательным условием подписанной в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" для достижения мира.