ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

От переговоров в нормандском формате будет зависеть закон по Донбассу, - Разумков

Новости » Политика    28.10.2019 - 02:15
От переговоров в нормандском формате будет зависеть закон по Донбассу, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Нынешний закон завершает действовать в конце этого года

Разработка закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от переговоров в нормандском формате. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

Разумков добавил, что в конце этого года завершается действие нынешнего закона о статусе Донбасса - он истекает 31 декабря 2019 года.

"Да, действительно, закон заканчивается в конце года и нам надо будет новый законопроект вносить, а после этого принимать. Я думаю, очень многое будет зависеть от нормандских переговоров и от этого будем двигаться", - сказал Разумков.

Отметим, что действующий на сегодня закон был введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года.

Напомним, по последним данным опроса Центра Разумкова, большинство граждан - 56%, - выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). А на поддержку особого статуса высказалось 26% опрошенных.

Добавим, что в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине не может быть референдума по поводу закона об особом статусе Донбасса. По его словам, по этому поводу могут быть договоренности. При этом Зеленский отмечал на то время, что вопрос референдума в Нормандском процессе не будет обсуждаться.

Закон по Донбассу есть обязательным условием подписанной в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" для достижения мира.

Оружие добровольцев вывезли из Золотого В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе
Новости Украины Донбассособый статусДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь