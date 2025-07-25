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Законопроєкт про незалежність НАБУ в Раді та новий суперник Усика: новини за 24 липня

П'ятниця 25 липня 2025 06:30
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Законопроєкт про незалежність НАБУ в Раді та новий суперник Усика: новини за 24 липня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП. Тим часом стало відомо, хто стане наступним суперником боксера Олександра Усика.

Детальніше про те, що сталося в четвер, 24 липня, - у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський вніс у Раду законопроєкт із нормами про незалежність НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради анонсований раніше законопроєкт, який стосується незалежності антикорупційних органів.

У НАБУ вже зазначили, що така ініціатива відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

Офіційно. Усик дізнався ім'я наступного суперника

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) має провести наступний бій проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО).

Українець отримав 30 днів на переговори з представниками новозеландця. Якщо за цей час сторони не досягнуть домовленості, організація призначить промоутерські торги.

Росія "відповіла" на пропозицію припинити вогонь понад сотнею дронів уночі, - Зеленський

Російська Федерація (РФ) у "відповідь" на пропозицію повністю припинити вогонь запустила вночі понад сотню безпілотних літальних апаратів (БпЛА) і чотири ракети, зазначив президент України Володимир Зеленський.

Жінка хотіла підірвати кафе в центрі Києва в годину пік: деталі зірваного теракту від СБУ

Служба безпеки України зірвала спробу влаштувати теракт у самому центрі Києва. Увечері 23 липня спецслужба затримала жінку, яка намагалася підірвати столичне кафе.

Як поінформували в СБУ, жінка хотіла закласти в кафе два саморобні вибухові пристрої загальною потужністю близько 1,5 кілограма.

Шахрайство на мільйон: Гусакову заочно повідомили про підозру

Назарій Гусаков збирав пожертви на лікування СМА, незважаючи на те, що ліки йому надавали безкоштовно.

З цієї причини йому оголосили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Зараз фігурант перебуває за кордоном.

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