Законопроект о независимости НАБУ в Раде и новый соперник Усика: новости за 24 июля

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП. Тем временем стало известно, кто станет следующим соперником боксера Александра Усика.

Более детально о том, что произошло в четверг, 24 июля, - в материале РБК-Украина .

Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду анонсированный ранее законопроект, который касается независимости антикоррупционных органов.

В НАБУ уже отметили, что такая инициатива восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

Официально. Усик узнал имя следующего соперника

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) должен провести следующий бой против временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО).

Украинец получил 30 дней на переговоры с представителями новозеландца. Если за это время стороны не достигнут договоренности, организация назначит промоутерские торги.

Россия "ответила" на предложение прекратить огонь более сотней дронов ночью, - Зеленский

Российская Федерация (РФ) в "ответ" на предложение полностью прекратить огонь запустила ночью более сотни беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и четыре ракеты, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Женщина хотела взорвать кафе в центре Киева в час пик: детали сорванного теракта от СБУ

Служба безопасности Украины сорвала попытку устроить теракт в самом центре Киева. Вечером 23 июля спецслужба задержала женщину, которая пыталась взорвать столичное кафе.

Как проинформировали в СБУ, женщина хотела заложить в кафе два самодельных взрывных устройства общей мощностью около 1,5 килограмма

Мошенничество на миллион: Гусакову заочно сообщили о подозрении

Назарий Гусаков собирал пожертвования на лечение СМА, несмотря на то, что лекарства ему предоставляли бесплатно.

По этой причине ему объявили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Сейчас фигурант находится за границей.