Росія "відповіла" на пропозицію припинити вогонь понад сотнею дронів вночі, - Зеленський

Російська Федерація (РФ) у "відповідь" на пропозицію повністю припинити вогонь запустила вночі більше сотні безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та чотири ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами президента, вчора. 23 липня, під час переговорів у Стамбулі українська делегація запропонувала ворогу негайно та повністю припинити вогонь. У відповідь росіяни вночі атакували:

житлові будинки та "Привоз" в Одесі;

багатоповерхівки у Черкасах;

енергетичну інфраструктуру Харківської області;

спортзал університету в Запоріжжі.

Також під удар потрапили Донецька, Сумська та Миколаївська області.

Фото: наслідки обстрілу України у ніч на 24 липня (t.me/V_Zelenskiy_official)

Загалом, як розповів Зеленський, терористи застосували:

103 дрони, серед яких більшість "Шахеди";

чотири ракети.

"І щоночі Росія обирає міста й громади, які стають мішенями для ударів. На жаль, у Харківській області загинуло троє людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах", - додав він.

Фото: наслідки обстрілу України у ніч на 24 липня (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленський відзначив, що ворог продовжує терор та блокує дипломатію, у зв'язку з чим заслуговує на ще більший санкційний тиск з боку Заходу, а також українські удари по логістиці та військових об'єктах.