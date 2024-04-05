Законопроект про мобілізацію можуть винести на розгляд Ради 10 квітня

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання.

Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами.

Як розповів раніше в коментарі РБК-Україна народний депутат Федір Веніславский, який є членом цього Комітету, серед питань, які залишалося допрацювати, - це, зокрема, коректно виписати право на відстрочку від мобілізації загалом, а також - для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю. Також було залишено наприкінець питання стимулювання до призову на військову службу і обмеження за неявку до ТЦК.

Додамо, нещодавно голова ВРУ Руслан Стефанчук також висловив сподівання, що на найближчому засіданні законопроєкт про мобілізацію буде внесений на голосування в Раду.

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