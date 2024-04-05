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Законопроект о мобилизации может быть вынесен на рассмотрение Рады 10 апреля

Фото: Рада рассмотрит законопроект о мобилизации 10 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

Верховная Рада может приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации во втором чтении уже 10 апреля.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Предварительно в Раде планируют рассмотреть законопроект о мобилизации 10 апреля", - сказал Костенко.

Однако, по его словам, Комитет еще не принял итог к законопроекту.

Законопроект о мобилизации

Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. Так, 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.

После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданных нардепами.

Как рассказал ранее в комментарии РБК-Украина народный депутат Федор Вениславский, который является членом этого Комитета, среди вопросов, которые оставалось доработать, - это, в частности, корректно выписать право на отсрочку от мобилизации в целом, а также - для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью. Также на конец оставили вопрос о стимулировании к призыву на военную службу и ограничения за неявку в ТЦК.

Добавим, недавно глава ВРУ Руслан Стефанчук также выразил надежду, что на ближайшем заседании законопроект о мобилизации будет внесен на голосование в Раду.

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