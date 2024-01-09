Законопроект про мобілізацію: комітет з оборони може ухвалити рішення вже сьогодні

"Прогнозую, що окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Ну а фінальне рішення комітету щодо законопроекту плануємо ухвалити у вівторок (9 січня, - ред.)", - сказав він.

Комітет протягом трьох днів на закритих засіданнях обговорював урядовий законопроект № 10378 про мобілізацію.

Як повідомив Завітневич, у першому засіданні брали участь представники ЗСУ та Міноборони, зокрема головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

"Отримали інформацію про ситуацію на фронті, прогноз її розвитку з урахуванням ймовірного характеру подальших дій ворога та наших планів. Значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які планується розгорнути", - повідомив депутат.

За його словами, також було спільне обговорення з представниками відповідних міністерств питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб з урахуванням ресурсних можливостей економіки країни.

"На всіх засіданнях панувала робоча атмосфера, в ній були гарячі дискусії, обмін різними аргументами, інколи емоційно. В першу чергу це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроекті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують", - розповів Завітневич.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, Кабмін 25 грудня вніс у Раду проект закону про посилення мобілізації в Україні. Частина нових норм в тому чи іншому вигляді стосуються посилення правил військового обліку.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк України готовий долучитися до консультацій у Верховній раді щодо фінансових норм законопроекту про мобілізацію.

Як зазначив Пишний, питання мобілізації не входять до компетенції НБУ, оскільки це питання Кабміну, Міноборони та Генштабу. Але в законопроекті передбачені фінансові норми, тому НБУ готовий включитися в процес.

Водночас перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова сказала, що законодавство не дозволяє обмежувати фінансові операції тих, хто не з'явився до ТЦК, як це передбачено законопроектом про мобілізацію. У НБУ сподіваються, що до цього не дійде.