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НБУ готовий обговорювати фінансові обмеження для ухилянтів в законопроекті про мобілізацію

Україна, Понеділок 08 січня 2024 08:59
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НБУ готовий обговорювати фінансові обмеження для ухилянтів в законопроекті про мобілізацію Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України готовий долучитися до консультацій у Верховній раді щодо фінансових норм законопроекту про мобілізацію.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії та обмін думками", - сказав він.

Як зазначив Пишний, питання мобілізації не входять до компетенції НБУ, оскільки це питання Кабміну, Міноборони та Генштабу. Але в законопроекті передбачені фінансові обмеження для ухилянтів, тому НБУ готовий включитися в процес.

За його словами, ця дискусія "виведе нас на оптимальний варіант формулювань законопроекту".

Нагадаємо, Кабмін 25 грудня вніс у Раду проект закону про посилення мобілізації в Україні. Частина нових норм в тому чи іншому вигляді стосуються посилення правил військового обліку.

Зокрема законопроект пропонує запровадити обмеження щодо громадян, які досі добровільно не з'явилися в ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Законопроект пропонує обмежити право таких осіб продавати і купувати нерухомість, а також право на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями.

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