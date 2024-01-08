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Фінансові обмеження для ухилянтів: у НБУ сподіваються, що до цього не дійде

Україна, Понеділок 08 січня 2024 11:08
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Фінансові обмеження для ухилянтів: у НБУ сподіваються, що до цього не дійде Фото: перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Законодавство щодо банківської таємниці не дозволяє обмежувати фінансові операції тих, хто не з'явився до ТЦК, як це передбачено законопроектом про мобілізацію. У НБУ сподіваються, що до цього не дійде.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"В рамках того законодавчого поля, яке існує на сьогодні, я, відверто, такої можливості не бачу", - сказала вона.

Рожкова роз’яснила, що на сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, може розкриватися в більшості випадків за рішенням суду. "Тобто окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні навіть для них", - сказала вона.

За її словами, хоча банки мають багато інформації про клієнтів, "людину можна за номером телефону відслідкувати, не обов’язково дивитися в картку і де відбувалися транзакції".

"Я сподіваюся, що до цього не дійде", - сказала Рожкова.

Вона нагадала, що Україна позиціонує себе як цифрову країну, яка має Дію, де майже всі зареєстровані, ідентифіковані.

"Тому я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій. Мають бути задіяні інші механізми", - вважає вона. Вона переконана, що для цього мають бути задіяні бази даних та інформація ТЦК.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, Кабмін 25 грудня вніс у Раду проект закону про посилення мобілізації в Україні. Частина нових норм в тому чи іншому вигляді стосуються посилення правил військового обліку.

Зокрема законопроект пропонує запровадити обмеження щодо громадян, які досі добровільно не з'явилися в ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Законопроект пропонує обмежити право таких осіб продавати і купувати нерухомість, а також право на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк України готовий долучитися до консультацій у Верховній раді щодо фінансових норм законопроекту про мобілізацію.

Як зазначив Пишний, питання мобілізації не входять до компетенції НБУ, оскільки це питання Кабміну, Міноборони та Генштабу. Але в законопроекті передбачені фінансові норми, тому НБУ готовий включитися в процес.

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