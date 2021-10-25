Законопроект о местном референдуме направили на экспертизу в Венецианскую комиссию

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук направил законопроект о местном референдуме на экспертизу в Венецианскую комиссию. Документ должен стать эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Стефанчука в Facebook .

"Законопроект "О местном референдуме" направил в Венецианскую комиссию. Учитывая признанный в европейском среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме", - написал он.

Стефанчук добавил, что документ должен стать "образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне".