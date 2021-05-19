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Закон о местном референдуме уже в Раде: что он предлагает

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Украина, Среда 19 мая 2021 12:58
Закон о местном референдуме уже в Раде: что он предлагает Фото: в Раду внесли закон о местном референдуме (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Законопроект о местном референдуме №5512 сегодня внесли в Верховную раду. Представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря назвала основные новации документа.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Местный референдум определяется как форма самостоятельного решения территориальной общиной вопросов местного значения путем прямого голосования.

Указано, что предметом референдума выступают вопросы местного значения, в том числе и связанные с организацией деятельности и функционирования территориальной общины (например, утверждение устава территориальной общины или изменений к нему, досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского главы и прочее).

В то же время на голосование нельзя выносить вопросы, противоречащие Конституции Украины или не касающиеся полномочий местной власти. Например, направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, вопрос местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прочее.

Отмечается, что инициировать местный референдум смогут:

  • территориальная община (не менее 10% избирателей);
  • сельский, поселковый, городской совет;
  • сельский, поселковый, городской глава.

Указано, что выносить на местный референдум можно будет только один вопрос, и на этот вопрос нужно дать четкий ответ "да" или "нет". Решение местного референдума по вопросу местного референдума считается принятым в случае, если ответ "да" при голосовании выразили большинство избирателей.

Сказано, что принять участие в местном референдуме смогут совершеннолетние граждане Украины, избирательный адрес которых относится к территории этой общины.

Военнослужащий срочной службы, гражданин Украины, проживающий за рубежом, гражданин Украины, который по приговору суда находится в местах лишения свободы, считаются такими, которые не принадлежат ни к одной территориальной общине.

"Местный референдум не может назначаться и проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения", - отмечает нардеп.

В части формирования комиссий по референдуму, в части агитации, образования избирательного фонда законопроект учитывает наличие как сторонников, так и оппонентов вопросы местного референдума.

Подчеркивается, что решение местного референдума является обязательным для исполнения. Оно может быть изменено только через местный референдум не ранее чем через три года со дня его принятия.

Напомним, на данный момент текст документа отсутствует на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина, ранее первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук сообщил, что завершилось всеукраинское обсуждение законопроекта о местном референдуме. Впоследствии его направят на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Первый вице-спикер Верховной рады заявил, что парламент не будет спешить с принятием закона о местном референдуме.

Так, 22 марта на сайте ВР появился законопроект о местном референдуме. Документ опубликовали для общественного обсуждения.

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