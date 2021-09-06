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Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит закон о местном референдуме

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 08:32
Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит закон о местном референдуме Фото: первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал сроки, когда парламент будет рассматривать закон о местном референдуме. Это может произойти уже этой осенью.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я очень надеюсь, что этой осенью мы его (закон о местном референдуме, - ред.) обязательно вынесем в зал для принятия за основу. Мы проводили общественное обсуждение, сейчас анализируем те предложения, которые получили от людей. И потом уже, учитывая эти предложения, мы его доработаем ко второму чтению", - сказал Стефанчук.

По его словам, в этот закон было заложено большое количество предохранителей, чтобы "не допустить сепаратизма и других негативных явлений", чтобы местный референдум использовался для блага общины.

Стефанчук отметил, что это также и касается закона о всеукраинском референдуме.

"И община должна тоже иметь действенный инструмент влияния на местное самоуправление. Вот это важно - дать реальный действенный механизм, стоп-кран или палочку погонщика. Там уже, разумеется, меньше требований, но мы прописали все необходимое", - подчеркнул вице-спикер ВР.

Он добавил, что документ предусматривает возможность объявлять недоверие и увольнять мэра, распускать раду, то есть не только решение вопросов хозяйки, но и реальное влияние на то или иное решение политическое, кадровое местного уровня.

Напомним, законопроект о местном референдуме №5512 в мае внесли в Верховную Раду.

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