В Раду внесли законопроект о местном референдуме

Законопроект о местном референдуме внесли в Верховную раду. Он зарегистрирован под №5512.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству. Текст закона пока отсутствует на сайте парламента.

Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что завершилось всеукраинское обсуждение законопроекта о местном референдуме. Впоследствии его направят на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Стефанчук отмечал, что документ проходил юридическую вычитку. В правках будет учтен ряд тех предложений, которые прислали Раде во время обсуждения.

Как писало РБК-Украина, ранее первый замглавы Рады анонсировал, что законопроект о местном референдуме должны зарегистрировать в парламенте в апреле.

Первый вице-спикер Верховной рады заявил, что парламент не будет спешить с принятием закона о местном референдуме.

Так, 22 марта на сайте ВР появился законопроект о местном референдуме. Документ опубликовали для общественного обсуждения.