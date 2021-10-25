Законопроект о местном референдуме направили на экспертизу в Венецианскую комиссию
Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук направил законопроект о местном референдуме на экспертизу в Венецианскую комиссию. Документ должен стать эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Стефанчука в Facebook.
"Законопроект "О местном референдуме" направил в Венецианскую комиссию. Учитывая признанный в европейском среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме", - написал он.
Стефанчук добавил, что документ должен стать "образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне".
Напомним, законопроект о местном референдуме №5512 в мае внесли в Верховную раду.
В сентябре Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет рассматривать законопроект о местном референдуме уже этой осенью. По его словам, в этот проект было заложено большое количество предохранителей, чтобы "не допустить сепаратизма и других негативных явлений".