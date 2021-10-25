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Законопроект про місцевий референдум направили на експертизу до Венеційської комісії

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 10:57
Законопроект про місцевий референдум направили на експертизу до Венеційської комісії Фото: голова Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук направив законопроект про місцевий референдум на експертизу до Венеційської комісії. Документ повинен стати ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Стефанчука у Facebook.

"Законопроект "Про місцевий референдум" направив до Венеційської комісії. Враховуючи визнаний у європейському середовищі авторитет Венеційської комісії, розраховую на отримання об'єктивного експертного висновку щодо законопроекту "Про місцевий референдум", - написав він.

Стефанчук додав, що документ повинен стати "взірцевим законом та дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні".

Нагадаємо, законопроект про місцевий референдум №5512 у травні внесли до Верховної ради.

У вересні Руслан Стефанчук заявив, що парламент розглядатиме законопроект про місцевий референдум вже цієї осені. За його словами, в цей проект було закладено велику кількість запобіжників, аби "не допустити сепаратизму та інших негативних явищ".

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