Законопроект про місцевий референдум направили на експертизу до Венеційської комісії

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук направив законопроект про місцевий референдум на експертизу до Венеційської комісії. Документ повинен стати ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Стефанчука у Facebook .

"Законопроект "Про місцевий референдум" направив до Венеційської комісії. Враховуючи визнаний у європейському середовищі авторитет Венеційської комісії, розраховую на отримання об'єктивного експертного висновку щодо законопроекту "Про місцевий референдум", - написав він.

Стефанчук додав, що документ повинен стати "взірцевим законом та дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні".