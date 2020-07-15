Законопроект Бужанского сужает применение госязыка в образовании, - омбудсмен

Языковой законопроект авторства народного депутата Максима Бужанского сужает применение украинского языка в образовательном процессе. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призывает парламент снять с рассмотрения соответствующий проект закона №2362.

Об этом языковой омбудсмен сообщил на своей странице в Facebook.

Кремень подчеркнул, что документ предлагает существенные изменения в образовательное и языковое законодательства, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе.

В частности, как отмечает омбудсмен, законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года. Но и после 2023-го закон предлагает разрешить преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%).

"Министерство образования и науки в течение трех лет провело всю необходимую работу по подготовке учителей, учебников, методических материалов для того, чтобы наши дети с 1 сентября могли получать качественное образование на украинском языке", - отметил он.

Кроме того, принятие проекта лишит школьников возможности получать образование на украинском языке и "поставит их в худшие условия в реализации индивидуальной образовательной или профессиональной траектории".

"Утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав российского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности", - подытожил уполномоченный.

Напомним, в марте комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики отложил принятие решения по проекту закона №2362.

Как писало РБК-Украина, Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала языковой закон, заявив, что он не обеспечивает баланс между госязыком и языками национальных меньшинств.