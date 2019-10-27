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В Украину прибыла Венецианская комиссия, чтобы оценить языковой закон

Новости » Политика    27.10.2019 - 04:53
В Украину прибыла Венецианская комиссия, чтобы оценить языковой закон
Фото: Василий Бондарь и члены Веніціанської комиссии (mfa.gov.ua)

Результатом визита станет принятия заключения комиссии

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял делегацию Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) в рамках их визита в Украину, целью которого является изучение аспектов внедрения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения комиссии по имплементации языкового закона. Соответствующее заключение комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

Во время встречи, Бондарь отметил, что закон разработан в соответствии с Конституцией Украины. По его словам, принятие закона важно не только с гуманитарной точки зрения, но и обусловливается факторами безопасности в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины.

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможность для национальных меньшинств играть более важную роль в украинском обществе", - говорится в сообщении.

Боднар также акцентировал внимание собеседников на том, что порядок применения языков коренных народов и национальных меньшинств Украины в соответствующих сферах общественной жизни, а также обеспечения их прав в широком смысле будет определяться новым законом о нацменьшинствах, который должен быть подан на рассмотрение Верховной рады Украины.

Ранее первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что внесение поправок к "языковому закону" не исключено.

Добавим также, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") вступил в силу 16 июля - через два месяца после опубликования. Согласно переходным положениям, некоторые нормы "языкового закона" вступят в силу с отсрочкой.

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