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В Раде отложили рассмотрение закона об отсрочке перехода на обучение на украинском

Новости » Политика     18.03.2020 - 17:54
В Раде отложили рассмотрение закона об отсрочке перехода на обучение на украинском
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Минобразования не поддерживает принятие закона

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики отложил принятие решения по проекту закона №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Законопроект предусматривает продлить срок права на получение образования на языке нацменьшинства, которое не относится к странам ЕС, до 1 сентября 2023 года и исключить "дискриминационную норму, которая предоставляет привилегированное сословие языкам нацменьшинств, которые относятся к странам ЕС".

В ходе заседания члены комитета заслушали по скайпу представителя Министерства образования, которая сообщила, что министерство не поддерживает принятие законопроекта №2362.

При этом глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко объяснил, что рассмотрение законопроекта именно сейчас обусловлено тем, что начинается процесс подготовки к печати учебников. Нардеп предложил отложить принятие решения по законопроекту №2362, обосновывая это необходимостью проведения дополнительных консультаций, в том числе, сколько будет стоить принятие такого закона для государственного бюджета.

"По результатам голосования члены комитета приняли решение отложить рассмотрение законопроекта... за решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу проголосовал лишь один член комитета", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного, отметил спикер Рады Дмитрий Разумков. По его словам, по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

Как писало РБК-Украина, Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала языковой закон Украины, заявив, что он не обеспечивает баланс между украинским языком и языками национальных меньшинств.

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