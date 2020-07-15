Законопроект Бужанського звужує застосування держмови в освіті, - омбудсмен

Мовний законопроект авторства народного депутата Максима Бужанського звужує застосування української мови в освітньому процесі. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає парламент зняти з розгляду відповідний проект закону №2362.

Про це мовний омбудсмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Кремінь підкреслив, що документ пропонує істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.

Зокрема, як наголошує омбудсмен, законопроект пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року. Але і після 2023 року закон пропонує дозволити викладати 40-60% предметів російською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%).

"Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою", - зазначив він.

Крім того, ухвалення проекту позбавить школярів можливості здобувати освіту українською мовою та "поставить їх у гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії".

"Твердження, що цей законопроєкт спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин, не відповідають дійсності", - підсумував уповноважений.

Крім того, у коментарі РБК-Україна мовний омбудсмен повідомив, що законопроект Бужанського не пройшов профільний комітет ВР з питань освіти. Окрім того, документ не має підтримки і в Міністерстві освіти та науки.

"Цим проектом закладається "міна" під те, що здобувачі освіти не будуть володіти мовними компетентностями і не відповідатимуть вимогам держстандартів. Відповідно, вони не зможуть (у 2021-му році, - ред.) скласти ані ДПА, ані ЗНО з української мови та літератури", - розповів Кремінь.

Нагадаємо, у березні комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики відклав прийняття рішення щодо проекту закону №2362.

Як писало РБК-Україна, Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала мовний закон, заявивши, що він не забезпечує баланс між держмовою та мовами національних меншин.