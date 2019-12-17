Законопроект 2234 убивает причины коррупции в дорожной отрасли, - Голик

Впервые за 28 лет у Украины есть шанс сделать дорожную отрасль по-настоящему рыночной и избавить ее от "совковых" подходов к ценообразованию и учету. Законопроект 2234 предусматривает установление прозрачных европейских механизмов, которые откроют коммерческим компаниям доступ к работам на государственных объектах, сообщил советник премьер-министра Юрий Голик в своем Facebook.

В настоящее время одним из основных препятствий для работы коммерческих компаний на выполнении государственных заказов является система ценообразования, которая не имеет ничего общего с рынком.

"Дело в том, что зарплата строителей в конкретной области устанавливается решением сессии Областного Совета соответствующей области, рассчитанной по специальной формуле на основе наказа МинРегиона. Что это, если не коммунистический подход? Это он и есть. Пофиг рынок. Пофиг спрос и предложение. Зарплаты государство назначит императивно. Как и еще кучу других показателей, включая определенные им лично и с потолка граничные цены материалов", - описывает ситуацию Голик.

Зарплата многих строительных специальностей, по данным Голика, уже сегодня в Украине составляет от 1000 до 3000 евро в месяц. Однако это относится к коммерческой сфере. Официально выплачивать такие зарплаты компаниям, выигравшим государственный тендер, запрещено. За нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

"Установленная государством зарплата строителей в Хмельницкой области - 6 000 грн. В Киевской 14 000 грн. А в Днепропетровской - чуть выше 15 000 грн. Потому что мы в ОГА всегда делали все, чтобы бизнесу было легче, а дебильные нормы, отменить которые было не в силах ОГА, были максимально приведены в соответствие с рынком", - сообщает подробности Голик, который в 2015-2019 годах был советником главы Днепропетровской ОГА.

Помимо зарплат, ограниченных государством, компании-подрядчики обязаны также при сдаче объекта предоставить подробный отчет об использовании при работе на объекте рабочей силы и механизмов. При любом отклонении от первоначальной проектной документации также наступает уголовная ответственность.

В итоге, чтобы не стать объектом уголовного преследования, "любая компания, выигравшая торги на строительство/ремонт будь-чего, изначально понимает, что придется "петлять", - пишет Юрий Голик.

Законопроект 2234, который находится на рассмотрении депутатов, устраняет все нерыночные преграды и позволяет коммерческим структурам заниматься качественным выполнением работ, вместо формирования искусственных отчетов, удовлетворяющих запросам проверяющих органов.

"Законопроект 2234. Приводит систему ценообразования в дорожном строительстве к европейским нормам и умножает на ноль всех вымогателей, правоохранителей, популистов и "расследователей".

Законопроект 2234. Убивает причины коррупции, вместо так любимого многими подхода героической борьбы с ее последствиями", - резюмирует Голик.

Напомним, недавно сообщалось, что Комитет Верховной Рады по экономическому развитию уже рассмотрел и поддержал за основу и в целом законопроект 2234 о ценообразовании в дорожном строительстве.