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Голик: дорожное строительство упростится на законодательном уровне

Новости » Инфраструктура     13.12.2019 - 10:00
Голик: дорожное строительство упростится на законодательном уровне
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Дорожная отрасль будет приведена к европейским стандартам в ценообразовании.

Комитет Верховной рады по экономическому развитию 11 декабря поддержал за основу и в целом законопроект №2234 о ценообразовании в дорожном строительстве. Об этом советник премьер-министра Юрий Голик написал в своем Facebook.

После голосования в парламенте дорожная отрасль будет приведена к европейским стандартам в ценообразовании, уверен Голик.

"Что это дает? Это убирает все манипуляции, вымогательства и лишние трудозатраты на рисование никому ненужных бумажек. В конечном итоге это скажется на себестоимости - она снизится и на скорости выполнения работ - она увеличится", - отметил Голик.

Сегодня Комитет Верховной Рады по экономическому развитию поддержал за основу и в целом Законопроект №2234 о...

Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 11 грудня 2019 р.

Существующая на сегодняшний день система ценообразования в строительстве является устаревшей и зарегулированной, базирующаяся на ресурсном методе. Трудоемкий процесс формирования договорной цены ограничивает доступ подрядчикам к рынку строительства. Мировая практика показывает, что система ценообразования в строительстве автомобильных дорог требует радикального реформирования с учетом отраслевой специфики.

"Два важных закона о среднесрочном планировании Верховной радой уже приняты. Ждем принятия законопроекта №2234 о ценообразовании и можно будет с уверенностью сказать, что за несколько месяцев Верховная рада сделала для дорожно-строительной отрасли больше, чем было сделано за все предыдущие пару десятков лет", - подчеркнул Голик.

Проектом закона предлагается внести изменения в законы Украины "О ценах и ценообразовании" и "Об инвестиционной деятельности", предусмотрев, что центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства, предоставляется право утверждать методики и нормативы определения стоимости строительства автомобильных дорог общего пользования с учетом отраслевой специфики.

В частности, в них будет предусмотрена отмена нормативного регулирования отдельных составляющих стоимости дорожных работ (заработной платы, общепроизводственных, административных расходов, сметной прибыли, средств на покрытие риска) на стадии составления договорной цены и проведении взаиморасчетов, переход при бюджетном финансировании в твердой договорной цены с возможностью возмещения рисков, применение ресурсного метода только на этапе составления сметной документации, упрощение форм документации.

Принятие проекта позволит повысить уровень конкуренции на рынке дорожных работ за счет привлечения иностранных подрядчиков, уменьшить давления на бизнес, даст серьезный толчок к внедрению инноваций и уменьшение стоимости дорожных работ.

Ранее Юрий Голик заявил о том, что строительство хороших дорог - стратегическая задача для Украины.

Голик: впервые в Украине все гособъекты нанесены на одну карту Иностранные компании будут контролировать, как Укравтодор ремонтирует дороги, - Голик
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