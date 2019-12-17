Законопроект 2234 вбиває причини корупції в дорожній галузі, - Голик

Законопроект 2234 передбачає встановлення прозорих європейських механізмів, впевнений Голик
Вперше за 28 років Україна має шанс зробити дорожню галузь по-справжньому ринковою та позбавити її "совкових" підходів до ціноутворення й обліку. Законопроект 2234 передбачає встановлення прозорих європейських механізмів, які відкриють комерційним компаніям доступ до виконання робіт на державних об'єктах, повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик на своєму Facebook.
Наразі однією з головних перешкод для роботи комерційних компаній на виконанні державних замовлень є система ціноутворення, яка не має нічого спільного з ринком.
"Справа в тому, що зарплата будівельників в конкретній області встановлюється рішенням сесії Обласної Ради відповідної області, розрахованої за спеціальною формулою на основі наказу Мінрегіону. Що це, якщо не комуністичний підхід? Це він і є. Пофіг ринок. Пофіг попит і пропозиція. Зарплати держава призначить імперативно. Як і ще купу інших показників, включаючи визначені ним особисто і зі стелі граничні ціни матеріалів", - описує ситуацію Голик.
Зарплата багатьох будівельних спеціальностей, за даними Голика, вже сьогодні в Україні становить від 1000 до 3000 євро на місяць. Однак це стосується комерційної ланки. Офіційно виплачувати такі зарплати компаніям, які виграли державний тендер, заборонено. За порушення передбачена кримінальна відповідальність.
"Встановлена державою зарплата будівельників у Хмельницькій області - 6 000 грн. У Київській 14 000 грн. А в Дніпропетровській - трохи вище 15 000 грн. Тому що ми в ОДА завжди робили все, щоб бізнесу було легше, а дебільні норми, скасувати які було не в силах ОДА, були максимально приведені у відповідність з ринком", - повідомляє подробиці Голик, який у 2015-2019 роках був радником голови Дніпропетровської ОДА.
Окрім зарплат, які обмежені державою, компанії-підрядники зобов'язані також при здачі об'єкта надати докладний звіт про використання під час робіт на об'єкті робочої сили та механізмів. При будь-якому відхиленні від початкової проектної документації також настає кримінальна відповідальність.
У підсумку, щоб не стати об'єктом кримінального переслідування, "будь-яка компанія, яка виграла торги на будівництво / ремонт будь-чого, з самого початку розуміє, що доведеться "петляти", - пише Юрій Голик.
Законопроект 2234, який знаходиться на розгляді депутатів, усуває усі неринкові перепони й дозволяє комерційним структурам займатися якісним виконанням робіт, замість формування штучних звітів, які відповідають запитам перевіряючих органів.
"Законопроект 2234. Приводить систему ціноутворення в дорожньому будівництві до європейських норм і помножує на нуль усіх здирників, правоохоронців, популістів і "розслідувачів".
Законопроект 2234. Вбиває причини корупції, замість настільки улюбленого багатьма підходу героїчної боротьби з її наслідками", - резюмує Голик.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з економічного розвитку вже розглянув і підтримав за основу і в цілому законопроект 2234 про ціноутворення в дорожньому будівництві.