Голик назвал лидеров и аутсайдеров по ремонту и строительству дорог

Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

К концу года в Дорожном фонде остается неиспользованных 2,8 млрд гривен

Областные государственные администрации не смогли освоить средства, выделенные им на ремонт автодорог. К концу года в Дорожном фонде остается неиспользованных 2,8 млрд гривен, сообщил советник премьер-министра Юрий Голик в Facebook.

Всего в 2019 году на ремонт и содержание дорог областями в Дорожном фонде было заложено 14,6 млрд гривен. На эти средства областные администрации должны были поддерживать в должном виде областные и сельские дороги, а 20% от суммы можно было использовать на ремонт дорог внутри населенных пунктов.

"По состоянию на 30 ноября в ОГА поступило 13,7 млрд грн. Казалось бы - вот оно, счастье. Деньги упали с неба, просто используй их. Но нет. Наличие денег - это не всегда качественные дороги. Нужен еще менеджмент", - отмечает Голик.

Из этих средств областные администрации использовали лишь 10,09 млрд гривен. 2,8 млрд остались неиспользованными. "2,8 млрд грн это примерно 155-170 км трассы типа Запорожье – Мариуполь", - уточняет советник премьер-министра.

Лидерами оказались Хмельницкая, Харьковская и Днепропетровская ОГА, использовавшие более 95% Дорожного фонда каждая. Аутсайдерами - Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Донецкая ОГА, использовавшие в среднем 45% Дорожного фонда.

"Совокупный остаток неиспользованного Дорожного фонда по этим четырем ОГА - 1 млрд грн. Но это только часть проблемы, когда деньги есть, деньги на счетах, но деньги не используются. Вторая часть проблемы - это как именно были использованы эти деньги", - уточняет Голик.

Согласно данным Счетной палаты, лишь в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях большую часть средств тратят на капитальный ремонт дорог (84,1% и 83,7% соответственно).

"Приведенные цифры и результаты - это, в большей степени, результат логики, заложенной в использование Дорожного фонда каждой из областей главами ОГА, возглавлявшими их в первом полугодии этого года. Нынешним главам ОГА оставалось только использовать уже заложенную их предшественниками логику. Кто-то с этим справился, кто-то даже с этим справится не смог", - отметил советник премьер-министра.

Он пообещал в скором времени обнародовать аналитику об использовании Дорожного фонда областными администрациями и заверил, что в следующем году вольница и ямочные ремонты закончатся.

Ранее Юрий Голик сообщал, что качество ремонта и строительства дорог, выполняемых Укравтодором, будут контролировать независимые иностранные компании. Новые правила начнут действовать с 2020 года.