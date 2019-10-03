Законопроект 1210 может уничтожить всю горнодобывающую промышленность, - нардеп

Фото: Дмитрий Шпенов (facebook.com)

Украина может стать страной с самой высокой рентой

Принятие законопроекта №1210, который предусматривает повышение платы за добычу железной руды, грозит Украине не просто остановкой роста экономики и ВВП, но и уничтожением всей горнодобывающей промышленности страны. Такое мнение высказал внефракционный депутат Дмитрий Шпенов.

"Все международные организации, как, например, PricewaterhouseCoopers, сделали заключение, что у нас будут самые дорогие рентные платежи в мире по всем горно-добывающим компаниям. Себестоимость нашей добычи никак не сравнится, например, с рудой, которая добывается в Австралии. "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины также выступили категорически против", – сказал Шпенов.

По его мнению, остановка даже одного ГОКа грозит невероятными потерями украинской экономики. Более того, может остановится весь Кривой Рог, который, фактически, существует благодаря горнодобывающей отрасли, предупредил нардеп.

"Это не просто потеря конкурентноспособности нашей страны с экспортной позиции. С тех населенных пунктов, где находятся горно-добывающие предприятия, просто люди разъедутся. Их не останется на территории Украины. Например, в Кривбасе и так очень тяжелая ситуация по поводу рабочих мест, а так будет вообще катастрофа. Огромный город превратится в населенный пункт, потому что без ГОКов не существует таких городов, как Кривой Рог. Это город горняков и металлургов. Это катастрофа, этого нельзя допустить", – отметил Шпенов.

От повышения ставок пострадает не только горнодобывающая отрасль, но и вся экономика страны, считает Шпенов.

"Ни о каком росте экономики, который прогнозирует премьер-министр, не может быть и речи. Если закроют два-три ГОКа – это будет катастрофа", – подытожил нардеп.

Как известно, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Напомним, инициатором законопроекта №1210 является глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, ко второму чтению законопроект №1210 будет доработан на 50-70%.