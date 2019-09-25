Налоговые изменения: металлурги обеспокоены риском миллиардных убытков

Фото: Сергей Беленький (УНИАН)

Бизнес жалуется на отсутствие реального диалога с новой властью

Повышение ренты на добычу железной руды в 4,5 раза нанесет убытки государству на миллиарды гривен, а также приведет к упадку отрасли. Такое мнение высказал глава Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький, комментируя налоговые изменения в рамках законопроектов №1012 и 1012-1.

"Нам пообещали, что какие-то наши предложения будут учтены между первым и вторым чтением, но законопроекты 1012 и 1012-1 примут. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать - диалога власти на уровне Верховной рады и бизнеса, нет. Координации между Радой и правительством тоже нет", - прокомментировал он обсуждение указанных законопроектов с нардепами.

По словам Беленького, премьер-министр Алексей Гончарук с одной стороны заявляет, что изменения в Налоговый кодекс будут обсуждать весной, а приняты будут не раньше 2021 года, при этом парламент вносит кардинальные изменения.

"Наши затраты из-за повышения в 4-5 раз тарифов возрастут не менее чем на 8,5 миллиардов гривен в год", - рассказал глава ФМУ.

Он уверен, что такие изменения могут попросту погубить отрасль. При этом отмечает, что такой "странный интерес" наблюдается со стороны Рады только к железной руде, рента же на другие виды сырья не увеличивается.

"Мы посчитали, если государство получит дополнительно 8,5 миллиардов гривен от ренты, то потеряет около 11,5 миллиардов налога на прибыль от этих же предприятий. Поскольку, как минимум на 20% будут сокращены объемы производства, мы потеряем значительную часть экспорта - Китай полностью, часть в страны ЕС. Возможно рентабельным останется лишь внутренний рынок за счет более дешевой доставки", - подытожил Беленький.

Как известно, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ - сегодня это 33%.

Кроме того, в качестве базы для налогообложения предлагается брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Напомним, в Европейской бизнес ассоциации ранее предупредили, что из-за налоговых изменений Украина может потерять международные рынки.