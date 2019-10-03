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Законопроект 1210 може знищити всю гірничодобувну промисловість, - нардеп

Новини » Промисловість    03.10.2019 - 13:56
Законопроект 1210 може знищити всю гірничодобувну промисловість, - нардеп
Фото: Дмитро Шпенов (facebook.com)

Україна може стати країною з найвищою рентою

Прийняття законопроекту №1210, який передбачає підвищення плати за видобуток залізної руди, загрожує Україні не просто зупинкою росту економіки і ВВП, але і знищенням всієї гірничодобувної промисловості країни. Таку думку висловив позафракційний депутат Дмитро Шпенов.

"Всі міжнародні організації, як, наприклад, PricewaterhouseCoopers, зробили висновок, що у нас будуть найдорожчі рентні платежі в світі по всьому гірничо-видобувним компаніям. Собівартість нашої видобутку ніяк не зрівняється, наприклад, з рудою, яка видобувається в Австралії. "Укрметалургпром" та Федерація металургів України також виступили категорично проти", – сказав Він.

На його думку, зупинка навіть одного ГЗК загрожує неймовірними втратами української економіки. Більш того, може зупиниться весь Кривий Ріг, який, фактично, існує завдяки гірничодобувній галузі, попередив нардеп.

"Це не просто втрата конкурентноздатності нашої країни з експортної позиції. З тих населених пунктів, де знаходяться гірничо-видобувні підприємства, просто люди роз'їдуться. Їх не залишиться на території України. Наприклад, в Кривбасі і так дуже важка ситуація з приводу робочих місць, а так буде взагалі катастрофа. Величезне місто перетвориться на населений пункт, тому що без ГЗК не існує таких міст, як Кривий Ріг. Це місто гірників і металургів. Це катастрофа, цього не можна допустити", – зазначив Шпенов.

Від підвищення ставок постраждає не тільки гірничодобувна галузь, але і вся економіка країни, вважає Шпенов.

"Ні про яке зростання економіки, яке прогнозує прем'єр-міністр, не може бути й мови. Якщо закриють два-три ГЗК – це буде катастрофа", – підсумував нардеп.

Як відомо, законопроектом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується в якості бази для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів із вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Нагадаємо, ініціатором законопроекту №1210 є голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, до другого читання законопроект №1210 буде доопрацьований на 50-70%.

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