РФ станет бенефициаром повышения ренты за добычу железной руды, - эксперты

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Бизнес и эксперты критикуют поспешные инициативы новой власти

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики решил кавалерийским наскоком увеличить "сборы" с горнодобывающей отрасли, которая генерирует 4,3% ВВП и 6,3% украинского экспорта. Об этом говорится в статье "Рада руде не рада: влияние законопроекта №1210 на железорудную отрасль" на ГМК-центр.

Автор материала подчеркивает, что главным бенефициаром предложенных изменений является не госбюджет, не отрасль, не экономика страны в целом, а прямые конкуренты – Россия, Бразилия, Австралия. Именно эти страны получат самый большой "профит" от увеличения налоговой нагрузки на украинских добытчиков железной руды, считает автор.

Как отмечается, "сверхприбыли" ГОКов-экспортеров – всего лишь иллюзия. После череды июльских максимумов цен на железную руду на рынке наступило "отрезвление".

"С начала августа котировки железорудной мелочи в КНР круто покатились вниз, просев сразу на 20-25% – до 88-93 долл./т. Более того, власти Австралии прогнозируют дальнейшее снижение цен: в 2019 году – до 80 долл./т, в 2020-м – до 61,4 долл./т и в 2021 году – до 57,4 долл./т", - говорится в материале.

Представители компаний ГМК и эксперты привели целый ряд аргументов, почему законодательные новации не принесут никакой пользы ни бюджету, ни экономике страны.

В частности, они отметили, что по заключению аудиторско-консалтинговой компании PwC, в случае принятия законопроекта доля рентных платежей относительно коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины в 10 раз превысит аналогичные показатели стран-конкурентов. В случае принятия законопроекта №1210 уровень рентной нагрузки в Украине составит 22,2% от коммерческой прибыли, тогда как как в ЮАР – 11,8%, в Австралии – 10,6%, в Казахстане – 8,5%, в Китае – 4,4%, в РФ – 2,5%.

Согласно рекомендациям МВФ, распределение долей экономической выгоды от добычи полезного ископаемого между государством и недропользователем должно быть на уровне 40/60. Но в случае с законопроектом №1210 паритет будет нарушен. Доля выгоды государства вырастет до 87%, доля выгоды отрасли снизится до 13%. Это лишит добычу экономической целесообразности, отметили в ГМК.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что отдельные украинские предприятия и без налоговых изменений уже работают на грани рентабельности. Если в I полугодии 2018 года АМКР получил прибыль в размере 4,2 млрд грн, то за тот же период 2019-го – убыток в 79 млн грн.

"Если перейти от отраслевых последствий к общеэкономическим, то необдуманное повышение ренты за добычу железной руды может привести к снижению производства и экспорта железорудного сырья, потере рынков сбыта, сокращению налоговых отчислений и доходов бюджета, замораживанию инвестпроектов и даже к сокращению рабочих мест", - говорится в материале.

Как известно, в скандальном законопроекте №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ - сегодня это 33%.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который является инициатором налоговых нововведений, заявил, что ко второму чтению законопроект №1210 будет доработан на 50-70%.