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В законе о реформе ГПУ заложен рост зарплат прокуроров

Новости » Политика    19.09.2019 - 12:50
В законе о реформе ГПУ заложен рост зарплат прокуроров
Фото: Денис Монастырский (facebook.com Наталья Мамченко)

В законе заработок прокурора предусмотрен в размере от 15 прожиточных минимумов

В законе авторства президента Владимира Зеленского о реформе Генеральной прокуратуры Украины заложен рост зарплат прокуроров. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что в законе заработок прокурора предусмотрен в размере от 15 прожиточных минимумов.

"В законе заложен график увеличения зарплат прокуроров. Я адресую вопрос к правительству с тем, чтобы эти достойные зарплаты забыли обеспечены", - заявил Монастырский.

"Главный вопрос к правительству. К сожалению, в 2015-м году принимали участие в реформе, одним решением правительства была перечеркнута эта реформа, когда зарплаты, предусмотренные в законе, не были выполнены. Прокуроры остались с теми зарплатами, которые были в то время", - добавил он.

Напомним, парламент принял во втором чтении законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. За документ проголосовали 259 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять данный законопроект авторства главы государства.

В частности, 29 августа Зеленский внес в Раду закон, которым предложил провести реформирование Генеральной прокуратуры.

Комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики не увидел рисков коррупции в законопроекте №1032 Зеленского о реформировании ГПУ.

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