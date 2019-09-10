Комитет рекомендует ВР одобрить закон Зеленского о реформировании ГПУ

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение комитет принял в ходе заседания в пятницу

Правоохранительный комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформирование Генеральной прокуратуры Украины за основу и в целом. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырський, передает корреспондент РБК-Украина



"Кто голосует за то, чтобы законопроект № 1032 рекомендовать Верховной раде принять за основу и в целом с предложениями комитета. 17 решение принято", - заявил Монастырський.

В частности, Зеленский законопроектом предлагает реформировать ГПУ в Офис генерального прокурора. Также предполагается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Также президент предлагает увеличить уровень заработной труда сотрудников органов прокуратуры и уменьшить их количество с 15 до 10 тысяч человек.

Напомним, ранее Зеленский предложил Верховной раде провести реформирование Генеральной прокуратуры. Соответствующий проект закона он зарегистрировал в Раде 29 августа.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам антикоррупционной политики не увидел рисков коррупции в законопроекте №1032 Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины.

Добавим также, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что законопроект №1032 позволит обновить органы прокуратуры новыми кадрами. По его мнению, законопроект даст возможность зайти в систему "другим людям, которые не являются прокурорами".