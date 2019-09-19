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У законі про реформу ГПУ закладено зростання зарплат прокурорів

Новини » Політика    19.09.2019 - 12:50
У законі про реформу ГПУ закладено зростання зарплат прокурорів
Фото: Денис Монастирський (facebook.com Наталія Мамченко)

У законі заробіток прокурора передбачений у розмірі від 15 прожиткових мінімумів

У законі авторства президента Володимира Зеленського про реформу Генеральної прокуратури України закладено зростання зарплат прокурорів. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосив, що в законі заробіток прокурора передбачений у розмірі від 15 прожиткових мінімумів.

"У законі закладено графік збільшення зарплат прокурорів. Я адресую питання до уряду з тим, щоб ці достойні зарплати забули забезпечені",- заявив Монастирський.

"Головне питання до уряду. На жаль, у 2015-му році брали участь у реформі, одним рішенням уряду була перекреслена ця реформа, коли зарплати, передбачені в законі, не були виконані. Прокурори залишились з тими зарплатами, які були на той час", - додав він.

Нагадаємо, парламент ухвалив у другому читанні законопроект №1032 авторства президента Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України. За документ проголосували 259 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, правоохоронний комітет рекомендував Раді прийняти даний законопроект авторства глави держави.

Зокрема, 29 серпня Зеленський вніс до Ради закон, яким запропонував провести реформування Генеральної прокуратури.

Комітет Ради з питань антикорупційної політики не побачив ризиків корупції у законопроекті №1032 Зеленського про реформування ГПУ.

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