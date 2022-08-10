Закончится ли активная фаза войны до конца года: ответ генерала

Активная фаза войны в Украине может закончиться до конца этого года. При этом украинские военные могут освободить Херсон.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.

" Херсон - 100%. То есть освобождение Херсона и окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут происходить какие-то более локальные военные действия. Но до конца года мы должны закончить основную фазу этой войны", - сказал он.

Стоит отметить, что Марченко не назвал точных сроков деоккупации Херсона, но уверен, что это будет быстрый процесс.

Кроме того, генерал-майор считает, что оккупанты не смогут провести "референдум" в Херсоне и области, который они запланировали на сентябрь.

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