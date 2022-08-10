Марченко о деоккупации Херсона: это будет быстро, мы придем им на помощь
Освобождение временно оккупированного Херсона может быть быстрым. Однако местным жителям стоит еще немного подождать.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.
Он не назвал точных дат и сроков по деоккупации Херсона и области, однако отметил, что освобождение "будет не так долго, как все ожидают".
"Это будет быстро. Пусть еще немножко продержатся. Мы о них не забываем, никто не отказывается от своего народа, мы придем им на помощь, но пусть немного подождут", - отметил Марченко.
Генерал-майор добавил, что местные жители "все увидят и услышат" в ближайшее время.
Напомним, генерал-майор Марченко считает, что оккупанты не смогут провести "референдум" в Херсоне.
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