Марченко о деоккупации Херсона: это будет быстро, мы придем им на помощь

Освобождение временно оккупированного Херсона может быть быстрым. Однако местным жителям стоит еще немного подождать.

Он не назвал точных дат и сроков по деоккупации Херсона и области, однако отметил, что освобождение " будет не так долго, как все ожидают".

" Это будет быстро. Пусть еще немножко продержатся. Мы о них не забываем, никто не отказывается от своего народа, мы придем им на помощь, но пусть немного подождут", - отметил Марченко.

Генерал-майор добавил, что местные жители " все увидят и услышат" в ближайшее время.