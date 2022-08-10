ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи закінчиться активна фаза війни до кінця року: відповідь генерала

Новость на русском →
Україна, Середа 10 серпня 2022 12:44
Чи закінчиться активна фаза війни до кінця року: відповідь генерала Фото: активна фаза війни в Україні може закінчитися до кінця року (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Активна фаза війни в Україні може закінчитися до кінця цього року. При цьому українські військові можуть звільнити Херсон.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

"Херсон - 100%. Тобто визволення Херсона і закінчення активної фази ведення війни, а потім уже будуть відбуватися якісь більш локальні військові дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни", - сказав він.

Варто зазначити, що Марченко не назвав точних термінів деокупації Херсона, але впевнений, що це буде швидкий процес.

Крім того, генерал-майор вважає, що окупанти не зможуть провести "референдум" у Херсоні та області, який вони запланували на вересень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні
ЗСУ знищили 9 ворожих літаків та 160 окупантів: нові втрати росіян у війні
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк