Оккупанты не проведут "референдум" в Херсоне, - генерал Марченко
Российские спецслужбы между собой ведут разговор о том, что в Херсоне не удается сценарий, который они применили в 2014 году в Крыму.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.
Он отметил, что жители Херсона очень проукраински настроены и не дают оккупантам реализовать сценарии с "референдумом" и "русским миром".
"Их фсбшники между собой обсуждают то, что по Херсону у них не удается тот сценарий, который они применяли в Крыму. Они уже признают это как факт. И они уже готовятся к каким-то другим мерам, потому что именно этот сценарий у них не получается", - сказал Марченко.
Генерал-майор уверен на 100%, что оккупационная "власть" Херсона не проведет "референдум".
Напомним, ранее в СНБО Украины заявили, что гуаляйтеры не могут сформировать "органы управления" на временно оккупированных территориях Украины, поэтому там возможно лишь фальшивое проведение "референдумов".
Как известно, гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение "О проведении так называемого "референдума" о "воссоединении региона с Россией".
А в Херсонской области оккупанты решили "покупать" голоса местных для "референдума".