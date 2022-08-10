Оккупанты не проведут "референдум" в Херсоне, - генерал Марченко

Российские спецслужбы между собой ведут разговор о том, что в Херсоне не удается сценарий, который они применили в 2014 году в Крыму.

Он отметил, что жители Херсона очень проукраински настроены и не дают оккупантам реализовать сценарии с "референдумом" и "русским миром".

"Их фсбшники между собой обсуждают то, что по Херсону у них не удается тот сценарий, который они применяли в Крыму. Они уже признают это как факт. И они уже готовятся к каким-то другим мерам, потому что именно этот сценарий у них не получается", - сказал Марченко.

Генерал-майор уверен на 100%, что оккупационная "власть" Херсона не проведет "референдум".