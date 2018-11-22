Закон про виведений капітал планують розглянути в Раді до кінця року, - нардеп

Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

До другого читання у законопроекті буде відтерміновано введення нового податку

У парламенті планують розглянути законопроект про введення податку на виведений капітал до кінця року. Про це заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка", народний депутат Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Березенко наголосив, що наразі нардепи шукають найбільш зручну модель переходу від податку на прибуток підприємства на податок на виведений капітал.

"Важлива частина - надходження до бюджету. Адже введення податку на виведений капітал автоматично означає, що ми скасовуємо податок на прибуток всередині країни. А це означає, що будуть недонадходження до бюджету. Тому ми шукаємо "flexible" модель переходу... Сподіваємось, що розглянемо до кінця року", - заявив парламентар.

За його словами, до другого читання у законопроекті буде відтерміновано введення нового податку.

"Очевидно, що після голосування у другому читанні, ми зможемо виставити дату не на 2019-й рік, а на 2020. Так, щоб ми поступово підготувалися до того, що інвестиції треба залишити всередині країни", - додав депутат ВР.

Нардеп наголошує, що введення податку на виведений капітал є вигідним для українських виробників, але невигідним для міжнародних корпорацій.

"Дискусія полягає у тому, що цей податок вигідний українському бізнесу, але невигідний міжнародним транснаціональним корпораціям. На жаль, великі корпорації сприймають Україну як місце, де можна заробити гроші і забрати до себе в країни. А ми би хотіли, щоб українські кампанії, заробивши в Україні гроші, реінвестували їх в Україну. Юридична адреса наших компаній - це Україна. Це перший ризик, який не дозволяє нам швидко рухатись (з ухваленням законопроекту про виведений капітал, - ред.)", - пояснив він.

Нагадаємо, в кінці жовтня президент України Петро Порошенко пообіцяв ввести в Україні податок на виведений капітал.

Як писало РБК-Україна, в ході щорічного послання Верховній раді глава держави Петро Порошенко заявив, що нардепи повинні прийняти закон про податок на виведений капітал.