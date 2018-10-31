Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент инициировал привлечение представителей бизнеса к переговорам по поиску модели введения налога на выведенный капитал

Президент Украины Петр Порошенко пообещал ввести в Украине налог на выведенный капитал. Об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я против того, чтобы из Украины выводились средства с нулевой или очень низкой налоговой нагрузкой. Это не честно. Это не честно, когда украинский налогоплательщик платит большую налоговую составляющую на объем выручки, а некоторые могут себе позволить не платить вообще. Это не честно. Нам нужно так, как мы сопротивлялись, когда нам не хотели давать безвиз. Помните? Миграционный кризис в Европе... Вам никогда его не дадут… Дали. Потом сказали, что как только будет безвиз, то все из Украины поедут. Неправда. Потом говорили, что будет экспорт преступности - неправда... Делаем сейчас автокефалию... Год назад все говорили, что ее не будет. Все. Анна, (исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко, - ред.) налог на выведен капитал будет. Это я тебе обещаю", - заявил Порошенко.

Также президент инициировал привлечение представителей бизнеса к переговорам по поиску модели введения налога на выведенный капитал и обратился с соответствующей просьбой к и. о. министра финансов Оксане Маркаровой, министру юстиции Павлу Петренко, председателю профильного парламентского комитета Нине Южаниной и к первому вице-премьер-министру - министру экономразвития Степану Кубива.

"У меня будет просьба привлечь тех активистов, представителей бизнеса, чтобы они могли участвовать в этой дискуссии", - отметил Порошенко.

Напомним, Украина поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка. Согласно данным рейтинга, Украина находится на следующих местах из 190 государств мира: регистрация предприятий - 56, получение разрешений на строительство - 30, подключение к системе электроснабжения - 135, регистрация собственности - 63, получение кредитов - 32, защита миноритарных инвесторов - 72, налогообложение - 54, международная торговля - 78, обеспечение исполнения контрактов - 57, разрешение неплатежеспособности 145.