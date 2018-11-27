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Закон про введення воєнного стану набуде чинності 28 листопада

Новини » Політика    27.11.2018 - 12:35
Закон про введення воєнного стану набуде чинності 28 листопада
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Закон про введення воєнного стану буде опубліковано завтра

Закон про введення воєнного стану в Україні завтра, 28 листопада, буде надрукований в газеті "Голос України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар у Facebook.

Підкреслимо, що в законі передбачено, що він набирає чинності з дня опублікування.

"В газеті "Урядовий кур'єр" опублікований указ президента, який було ухвалено за результатами РНБО. Той документ про введення воєнного стану, який парламент ухвалив вчора (про 30 днів) зараз опрацьовується в юруправлінні і буде завтра надрукований в газеті "Голос України", - написала вона. 

Закон про введення воєнного стану набуде чинності 28 листопада

Нагадаємо, сьогодні в газеті "Урядовий кур'єр" був опублікований указ президента про введення воєнного стану на 60 діб з 14:00 26 листопада.

Відзначимо, Верховна рада України вчора ввечері на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

Відповідно до закону, воєнний стан в Україні вводиться з 14:00 26 листопада терміном на 30 днів (до 14:00 26 грудня) в 10 областях України: у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Як писало РБК-Україна, з самого початку РНБО пропонувала президенту ввести воєнний стан на всій території України з 14:00 26 листопада терміном на 60 днів. Після цього Порошенко вніс в Раду відповідний указ, але в ході розгляду в парламенті, закон було змінено.

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