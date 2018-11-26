Опубликован текст нового закона о введении военного положения в Украине

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Согласно документу, военное положение в 10 областях продлится с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря

Текст нового закона о введении военного положения в Украине опубликован на сайте Верховной рады Украины. Согласно документу, военное положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября.

"Утвердить указ президента Украины от 26 ноября 2018 года № 393 "О введении военного положения в Украине" с таким предостережением: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории", - говорится в тексте доработанного законопроекта.

Фото: текст закона (скриншот)

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предполагается утвердить указ президента о введении военного положения, которым в Украине с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года вводится военное положение, решаются вопросы, связанные с введением названного особого правового режима.

Фото: франгмент текста из пояснительной записки (скриншот)

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что военное положение в Украине будет введено с 09:00 28 ноября.

Как писало РБК-Украина, вчера ночью, после нападения России на украинские корабли в Керченском проливе, Порошенко созвал заседание военного кабинета, на котором было решено созвать СНБО и рассмотреть вопрос введения военного положения в Украине. Порошенко поддержал эту инициативу и в полночь было проведено заседание СНБО. По результатам заседания Порошенко было рекомендовано ввести военное положение в Украине сроком на 60 дней с 14:00 26 ноября. Сегодня утром Порошенко издал соответствующий указ, который был направлен на рассмотрение парламента.

Для рассмотрения вопроса спикер Верховной рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание, на котором в течение нескольких часов обсуждался вопрос введения военного положения. Нардепы в течение трех часов проводили совещание с Парубием, высказывая свои предложения относительно внесения изменений в закон.

Как результат, после 21 часа Рада поддержала закон, в котором предлагалось ввести военное положение на 30 дней в 10 областях. Кроме того, нардепы поддержали постановление о назначении президентских выборов 31 марта 2018 года.