Закон о военной полиции внесут в Раду до конца февраля

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас в Минобороны дорабатывают вопрос о следственной функции военной полиции

Министерство обороны внесет в Верховную раду законопроект о военной полиции до 22 февраля. Об этом заявил представитель Минобороны во время заседания комитета Верховной рады по нацбезопасности, передает корреспондент РБК-Украина.

В министерстве отметили, что сейчас дорабатывают вопрос о следственной функции военной полиции.

"Мы признаем, что опаздываем с подготовкой проекта. Но мы уверены, что он поступит вовремя. На следующей неделе мы подадим законопроект. Есть некоторая дискуссия о том, как должна выглядеть военная полиция. Должна там быть следственная функция или нет. Это тот вопрос, который мы дорабатываем с коллегами из других министерств", - заявили в Минобороны.

Так, руководитель рабочей группы по разработке законопроекта в Раде нардеп Ирина Верещук отметила, что президент установил дедлайн по разработке проекта. Впрочем, Минобороны не предоставило концепцию законопроекта.

"Есть поручение Кабмина - до 31 марта. А Минобороны не представило никаких инициатив. Сегодня 14 февраля. Я считала, что Минобороны должно подать до сих пор концепцию проекта. То есть, до 22 февраля: 14 плюс 7 дней и плюс один день, подаем проект так? Спасибо", - отметила парламентарий.

Напомним, в конце 2017 года в Министерстве обороны Украины был разработан законопроект о военной полиции, он находился на рассмотрении в Администрации президента.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что его министерство планирует подать законопроект о создании военной полиции. Согласно законопроекту, военная полиция будет противодействовать коррупции в армии.