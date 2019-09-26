В Минобороны планируют подать законопроект о военной полиции

Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Военная полиция будет противодействовать коррупции в армии

Министерство обороны Украины планирует подать законопроект о создании военной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

По словам министра обороны Андрея Загороднюка, согласно законопроекту, военная полиция будет противодействовать коррупции в армии.

"Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Есть все органы, которые необходимы для закрытия вопроса. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа - ее надо переписывать", - сообщил Загороднюк.

Военная полиция будет направлена на анализ технических условий, тендеров, отчетность, а также расследовать конкретные дела.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам Загороднюка, внедрение закона о военной полиции является одним из приоритетных действия для реформирования Минобороны.

Также сообщалось, что в рамках реформирования Минобороны планируют полностью перестроить Военно-морские силы. Приоритетным при перестройке ВМС станет развитие инфраструктуры и личного состава.