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Закон про військову поліцію внесуть до Ради до кінця лютого

Новини » Політика     14.02.2020 - 11:46
Закон про військову поліцію внесуть до Ради до кінця лютого
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз у Міноборони доопрацьовують питання щодо слідчої функції військової поліції

Міністерство оборони внесе в Верховну раду законопроект про військову поліцію до 22 лютого. Про це заявив представник Міноборони під час засідання комітету Верховної ради з нацбезпеки, передає кореспондент РБК-Україна.

У міністерстві зазначили, що зараз доопрацьовують питання щодо слідчої функції військової поліції.

"Ми визнаємо, що спізнюємось із підготовкою проекту. Але ми впевнені, що він надійде вчасно. На наступному тижні ми подамо законопроект. Є деяка дискусія стосовно того, яка повинна виглядати військова поліція. Чи повинна там бути слідча функція чи ні. Це те питання, яке ми доопрацьовуємо з колегами з інших міністерств", - заявили в Міноборони.

Так, керівник робочої групи з розробки законопроекту в Раді нардеп Ірина Верещук наголосила, що президент встановив дедлайн щодо розробки проекту. Втім, Міноборони не надало концепції законопроекту.

"Є доручення Кабміну - до 31 березня. А Міноборони не подало жодних ініціатив. Сьогодні 14 лютого. Я вважала, що Міноборони мало подати до цього часу концепцію проекту. Тобто, до 22 лютого: 14 плюс 7 днів і плюс один день, подаємо проект так? Дякую", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, в кінці 2017 року у Міністерстві оборони України був розроблений законопроект про військову поліцію, він знаходився на розгляді в Адміністрації президента.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що його міністерство планує подати законопроект про створення військової поліції. Згідно із законопроектом, військова поліція буде протидіяти корупції в армії.

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