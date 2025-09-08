"Наслідки відчують всі кияни": Продан закликала ветувати закон про вилучення 8 млрд у столиці

"Народні депутати схвалили закон про зміни до держбюджету на 2025 рік і вилучили 10% податку на прибуток, які спрямовані до бюджету Києва Бюджетним кодексом. Тобто змінами до закону вони внесли зміни до кодексу. Це однозначно суперечить Конституції навіть по формі", – заявила Оксана Продан.

Вона пояснила, що ці 10% були передбачені на виконання Києвом як столицею цілого ряду функцій, які не виконують інші міста, села і селища.

"Крім того, Київ – єдина громада в Україні, яка отримує 40% ПДФО, в той час як інші громади – 64%. Так побудована бюджетна система України, а народні депутати зламали цю систему, вибудовану Бюджетним кодексом", – зазначила Продан.

Радниця голови АМУ наголосила, що в разі введення в дію цього закону наслідки відчують на собі усі мешканці міста.

По-перше, за її словами, за рахунок коштів, які вилучаються, нараховувалися доплати столичним медикам та вчителям, а також понад 400 тисяч ВПО, які мешкають у столиці.

"Ризики того, що вони будуть отримувати менше допомоги на оренду або квартплату, дуже високі. Крім того, медики та освітяни в Києві отримують додаткові доплати, щоб мати конкурентну для Києва заробітну плату. Це також кошти, які будуть під загрозою", – пояснила Продан.

По-друге, під загрозою опинилися кошти, які Київ планував спрямувати на допомогу ЗСУ. Адже в столичному бюджеті є стаття, яка передбачає виділення ЗСУ 10 млрд грн лише в разі виконання бюджету.

Якщо вилучити 8 млрд, бюджет не буде виконаний, тож киянам доведеться шукати інші джерела фінансування потреб захисників, пояснила радниця голови АМУ.

Крім того, наслідками введення в дію цього закону можуть стати підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці і тарифів на тепло. Тому президент має накласти вето на нього, упевнена Продан.

"Тарифи можуть бути підняті для кожного мешканця Києва, якщо заберуть ці 8 млрд грн. Тому сьогодні кожен киянин зацікавлений в тому, щоб президент наклав вето на цей закон. Він має усі повноваження, щоб заветувати закон і відправити в парламент на доопрацювання", – підкреслила Оксана Продан.