"Последствия ощутят все киевляне": Продан призвала ветировать закон об изъятии 8 млрд у столицы

"Народные депутаты одобрили закон об изменениях в госбюджет на 2025 год и изъяли 10% налога на прибыль, направленных в бюджет Киева Бюджетным кодексом. То есть изменениями в закон они внесли изменения в кодекс. Это однозначно противоречит Конституции даже по форме", – заявила Оксана Продан.

Она пояснила, что эти 10% были предусмотрены на исполнение Киевом как столицей целого ряда функций, которые не выполняют другие города, села и поселки.

"Кроме того, Киев – единственная громада в Украине, которая получает 40% НДФЛ, в то время как другие громады – 64%. Так построена бюджетная система Украины, а народные депутаты сломали эту систему, построенную Бюджетным кодексом", – отметила Продан.

Советник главы АГУ подчеркнула, что в случае введения в действие этого закона последствия ощутят на себе все жители города.

Во-первых, по ее словам, за средств, которые изымаются, начислялись доплаты столичным медикам и учителям, а также более 400 тысяч ВПЛ, проживающих в столице.

"Риски того, что они будут получать меньше пособия на аренду или квартплату, очень высокие. Кроме того, медики и педагоги в Киеве получают дополнительные доплаты, чтобы иметь конкурентную для Киева заработную плату. Это также средства, которые будут под угрозой", – пояснила Продан.

Во-вторых, под угрозой оказались средства, которые Киев планировал направить на помощь ВСУ. Ведь в столичном бюджете есть статья, предусматривающая выделение ВСУ 10 млрд грн только в случае исполнения бюджета.

Если изъять 8 млрд, бюджет не будет выполнен, так что киевлянам придется искать другие источники финансирования потребностей защитников, пояснила советница главы АГУ.

Кроме того, последствиями введения в действие данного закона могут стать повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы и тарифов на тепло. Поэтому президент должен ветировать его, уверена Продан.

"Тарифы могут быть подняты для каждого жителя Киева, если заберут эти 8 млрд грн. Поэтому сегодня каждый киевлянин заинтересован в том, чтобы президент наложил вето на этот закон. У него есть все полномочия, чтобы ветировать закон и отправить в парламент на доработку", – подчеркнула Оксана Продан.