Закон об усилении защиты телекомсетей не содержит коррупционных рисков, - комитет

Комитет по вопросам антикоррупционной политики признал проект закона об усилении защиты телекоммуникационных сетей таким, что не содержит коррупционных рисков. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, в ходе заседания комитета, 16 апреля, нардепы рассмотрели законопроект №2654 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей)" на предмет соответствия требованиям антикоррупционного законодательства.

"Комитет принял решение признать проект закона №2654 соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства", - сказано в сообщении.

Кроме того, в пятницу, 17 апреля, в 11.00 в режиме видеоконференции состоится встреча комитета с руководством Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2654, за него проголосовали 315 парламентариев.

Так, в 2018 году Кабинет министров упростил доступ к телекоммуникационным сетям для бизнеса.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря 2019 вступил в силу закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций.