Кабмин упростил доступ к телекоммуникационным сетям для бизнеса

Правительство упростило доступ к объектам электроэнергетики и транспорта

Кабинет министров Украины на заседании 18 июля упростил доступ к телекоммуникационным сетям для бизнеса. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство утвердило новые правила доступа к инфраструктуре объектов электроэнергетики и транспорта для размещения технических средств телекоммуникайции. Таким образом, операторы связи смогут быстрее распространять широкополосный доступ в интернет по всей Украине.

Подчеркивается, что новые правила упрощают процедуру размещения технических средств телекоммуникаций на объектах электроэнергетики и транспорта.

Фото: правила доступа к объектам электроэнергетики и транспорта

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, правительство утвердило меры для повышения качества мобильной связи. На сегодня участились обращения абонентов с жалобами относительно качества мобильной связи, в том числе жалобы на некачественное покрытие. В то же время, согласно протоколу Кабмина от 10.05.2018, ранее должны были провести проверку операторов связи, однако только 4 из 6 операторов подали соответствующие заявления.